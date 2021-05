Ce vendredi 7 mai à 11h, le Centre interfédéral de crise en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique va tenir, comme à l’accoutumée, sa conférence de presse. Au programme : la présentation des derniers détaillés liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Les chiffres du jour montrent une tendance à la baisse pour différents indicateurs. Un bilan encourageant donc.

Il y a eu 171,4 admissions en moyenne dans les hôpitaux entre le 01/05 et le 06/05. C’est une diminution de 15% par rapport à la semaine précédente et 22 % pour les 14 derniers jours. 2402 patients sont soignés pour le Covid-19 dans les hôpitaux du pays dont 744 en soins intensifs. Ce qui représente respectivement une diminution de 13 % et 14 % par rapport aux 7 derniers jours. Rappelons pour ce point que les assouplissements prévus pour le mois de juin, annoncés lors du Comité de concertation du 14 avril, se concrétiseront si la Belgique descend sous la barre des 500 patients Covid en soins intensifs.

Entre le 27/04 et le 03/05, 36,7 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 6,5% de diminution que la semaine précédente.

