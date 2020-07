Coronavirus en Belgique ce 7 juillet : 3 décès enregistrés en 72 heures, la moyenne de nouveaux cas toujours en baisse

Les indicateurs de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus en Belgique restent au vert, la tendance à la baisse continuant de se maintenir, selon les chiffres publiés mardi matin par Sciensano.

L’Institut scientifique de santé publique a mis à jour les données épidémiologiques sur son site mardi matin.

Une des très bonnes nouvelles, c'est que le nombre de décès continue à baisser, et qu'il tend doucement vers zéro! Le chiffre n'avait pas été mis à jour depuis samedi, et il est ce mardi de 9774, soit une augmentation de seulement 3 décès seulement en 72 heures. Un chiffre qui ne devrait plus évoluer selon Brecht Devleesschauwer, de Sciensano.

La moyenne donnée par Sciensano des décès enregistrés (chiffres consolidés) du 27 juin au 3 juillet était de 4,6 par jour, un chiffre déjà en baisse de 16% par rapport à la semaine précédente.

La moyenne de nouveaux cas sur sept jours, calculée sur base des chiffres consolidés, du 27 juin au 3 juillet, s’établit elle à 81,7, soit une baisse de 5% par rapport à la semaine précédente.

Au cours des 14 derniers jours, il y a eu 10,2 nouvelles infections pour 100.000 habitants, contre 10,5 lundi. Rappelons que l'Europe a décidé comme "zone sûre", une zone dans laquelle le taux de contamination est stable ou en recul, ou dans laquelle la situation épidémiologique s'avère "comparable ou meilleure" que celle observée en Europe - c'est-à-dire avec une incidence comprise entre 16 et 20 nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants sur une période de deux semaines.

La Belgique a enregistré, depuis le début de l’épidémie, 62.058 cas confirmés de Covid-19 (+42).

