Coronavirus en Belgique ce 6 octobre : le nombre de décès a plus que doublé en une semaine, les nouveaux cas à nouveau en forte hausse

1968 nouvelles infections ont été rapportées en 24 heures ce mardi 6 octobre, selon les chiffres provisoires de la dernière mise à jour, mardi, du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Un nombre inférieur à la moyenne de ces derniers jours, ce qui s'explique par le fait que les rapports concernent en grande partie le week-end, où l'on teste moins.

C'est d'ailleurs un nombre très nettement supérieur aux précédents mardis, ce qui fait que la moyenne des cas fait un nouveau bond dans notre pays. Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait ainsi à 2309 par jour entre le 26 septembre et le 2 octobre, soit une augmentation de 48% par rapport à la période de sept jours précédente. La reprise à la hausse de l'augmentation des cas se confirme donc.

Les tests ont certes un peu augmenté (+3% par rapport à la semaine précédente), mais c'est surtout le taux de positivité qui augmente: il est désormais de 7,3% pour la moyenne des tests réalisés entre le 26 septembre et le 2 octobre, alors qu'il était encore sous les 5% il y a deux semaines.

Ce qui signifie que 7,3% des tests réalisés sur cette période s'avèrent positifs. Mais surtout, cela semble continuer à augmenter: le 1er octobre, 9% des tests se sont avérés positifs, ce qui constitue un taux moyen supérieur à celui de la France!

Le nombre de personnes hospitalisées continue à gonfler, alors que certains hôpitaux commencent à voir les premiers signes de saturation par rapport au nombre de lits affectés aux patients Covid, ce qui a engendré des transferts de patients. En date du 5 octobre, 937 patients souffrant de la Covid-19 étaient hospitalisés, dont 195 aux soins intensifs et 83 sous respirateur. 87 nouvelles admissions ont été enregistrées, ce qui porte la moyenne à 81 hospitalisations quotidiennes dans les institutions belges.

Le nombre de décès quotidiens continue à monter de façon inquiétante. 14 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, qui une fois ventilés selon la date de la mort, donne une moyenne de 10,3 décès entre le 26 septembre et le 2 octobre, contre 4,6 la semaine précédente. Le nombre de décès a donc plus que doublé en une semaine. Et le chiffre va continuer à monter: on sait déjà qu'il y aura au moins 13 et 14 décès ces 3 et 4 octobre (ces chiffres ne sont pas encore consolidés, certains rapports devraient encore les compléter).

Le virus Sars-CoV-2 a ainsi causé la mort de 10.078 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie.