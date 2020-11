Coronavirus en Belgique ce 6 novembre : le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 diminue pour la deuxième journée consécutive

Alors qu’il était en hausse constante depuis le 10 septembre, le nombre de personnes hospitalisées, qui avait dépassé lors de cette seconde vague le pic de la première, a diminué pour la deuxième journée consécutive. On est ainsi passé de 7405 à 7282 patients hospitalisés pour Covid -19 en Belgique. Il reste toutefois en hausse dans certaines provinces, comme celle d’Anvers par exemple.

Le nombre d’admissions à l’hôpital reste important (556 en 24 heures), mais il est inférieur à celui enregistré vendredi dernier (673). Et calculé sur une semaine, le nombre moyen d’hospitalisations par jour reste en hausse, mais une hausse beaucoup plus modérée, de 7% (contre plus de 80% encore il y a une dizaine de jours) : il s’établit à 663 par jour en moyenne.

Le nombre de personnes sorties guéries de l’hôpital reste supérieur à celui des entrées, avec 653 nouvelles sorties.

Cela veut dire que la situation de nos hôpitaux reste préoccupante, mais qu’elle s’améliore. Attention, si le nombre de lits occupés diminue plus que la différence entre entrées et sorties (556-653 = 97 personnes en moins), c’est qu’il faut aussi y ajouter les décès en hôpital. Et ce nombre de personnes hospitalisées a aussi été diminué par les transferts vers d’autres pays, et les soins à domicile et en maison de repos.

Enfin, le nombre de lits occupés en soins intensifs continue, lui, d’augmenter légèrement, passant de 1412 à 1428 patients dans ces unités. Mais là aussi, on observe un ralentissement. Rappelons qu’avec la phase 2B, l’objectif est d’arriver à 2000 lits disponibles pour des patients Covid… à condition de trouver le personnel nécessaire, ce qui peut s’avérer très ardu en cette période.

La prochaine étape, c’est donc de faire diminuer ces chiffres, pour faire relâcher la pression hospitalière intense actuelle, et limiter le risque de patients gravement atteints.

Plus de 150 décès par jour, une tendance qui reste en hausse importante

Outre celui des patients en soins intensifs, le nombre de décès continue en effet de grimper de façon très inquiétante. On a enregistré 189 décès en 24 heures, ce qui fait que la moyenne des décès quotidiens entre le 27 octobre et le 2 novembre est désormais de 159,4, soit une augmentation de 97,9% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de cas détectés est aussi en baisse, mais attention, avec 13.213,4 cas par jour entre le 27 octobre et le 2 novembre, ce nombre recule de 16%… alors que le nombre de tests réalisés diminue, lui, de 15%. Il faut donc plutôt parler de stabilisation. Le taux de positivité de ces tests (le pourcentage de tests positifs) tend toutefois à légèrement diminuer. La diminution est surtout manifeste à Bruxelles et en Brabant wallon, là où les premières mesures de durcissement ont été prises : elle y est d’environ 30% de cas en moins.