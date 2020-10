Coronavirus en Belgique ce 5 octobre : 20 nouveaux décès, la moyenne des contaminations franchit la barre des 2000

2612 nouvelles détections de contaminations au coronavirus ont été enregistrées en 24 heures ce lundi 5 octobre, selon les chiffres de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano, ce qui confirme la reprise à la hausse des cas dans notre pays. Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait à 2103,3 par jour entre le 25 et le 1er octobre, soit une augmentation de 32% par rapport à la période de sept jours précédente. La moyenne était évaluée entre le 24 et le 30 septembre, de 1758 la veille et était estimée à 1629 vendredi.

Et ce n'est pas lié à une augmentation des tests, dont le nombre stagne, mais bien à une plus grande part de taux positifs: le taux de positivité grimpe ainsi à 6,7% alors qu'il était encore sous les 5% il y a une semaine.

87 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, ce qui porte la moyenne à 77 hospitalisations quotidiennes dans les hôpitaux belges, dont certains commencent à être de nouveau saturés, car ils ne réservent plus qu'un quart de leurs places en soins intensifs à des patients Covid.

Or, leur nombre ne cesse d'augmenter: en date du 4 octobre, 866 patients souffrant de la Covid-19 étaient hospitalisés (contre 819 la veille), dont 186 aux soins intensifs et 77 sous respirateur. Des chiffres qu'on n'avait plus atteints depuis fin mai.

Sur les 541 admissions de la semaine, 169 concernaient Bruxelles, 83 le Hainaut et 76 la province de Liège.

20 décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. Une fois ces chiffres ventilés par date du décès, on s'aperçoit qu'il y a eu 15 décès le 1er octobre, 11 le 2 octobre, et 12 le 3 octobre, alors que pour ces deux dernières dates, les chiffres ne sont pas définitifs. Pour retrouver un tel bilan macabre en un jour, il faut remonter jusqu'au 3 juin. La moyenne du nombre de décès quotidiens grimpe ainsi à 9,4 en moyenne entre le 25 et le 1er octobre: c'est le double de la semaine précédente, et elle devrait hélas continuer à monter, vu le dernier rapport.

Le virus Sars-CoV-2 a ainsi causé la mort de 10.064 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie.