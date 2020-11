Coronavirus en Belgique ce 5 novembre: le nombre de personnes hospitalisées diminue pour la première fois en deux mois

Pour la première fois depuis le 10 septembre, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 dans notre pays a légèrement baissé en 24 heures, passant de 7487 patients mardi à 7405 ce mercredi dans les services Covid de nos hôpitaux.

Trois bémols à cette lueur d'espoir pour nos services médicaux: le nombre de patients en soins intensifs continue, lui, à grimper, passant de 1353 à 1412 lits occupés, continuant à s'approcher du maximum de 2000 lits disponibles en phase 2B.

Deuxième bémol, la baisse ne s'observe pas partout: en Hainaut, une des provinces les plus touchées, le nombre de personnes hospitalisées a encore grimpé, de 1386 à 1408 lits Covid-19.

Troisième bémol, le nombre de nouvelles admissions (655) reste très important, même si légèrement inférieur au nombre enregistré la semaine passée le même jour de semaine (744). Ce qui fait qu'en moyenne, le nombre d'admissions quotidiennes (679,9), reste en hausse par rapport à la semaine précédente. Mais celle-ci n'est plus que de 15%, là où elle dépassait encore les 80% il y a une dizaine de jours. On pourrait donc espérer atteindre le pic très prochainement.

En fait, c'est le nombre de sorties pour guérison qui a atteint un nouveau pic (673), et permet donc de faire baisser le nombre de personnes hospitalisées. 673-655=18. Si le nombre de lits occupées diminue plus, c'est qu'il faut aussi y ajouter les décès en hôpital...

Ce nombre de personnes hospitalisées a aussi été diminuée par les transferts vers d'autres pays, et les soins à domicile et en maison de repos.

Des décès en hausse inquiétante

La prochaine étape, c'est donc de faire diminuer ces chiffres, pour faire relâcher la pression hospitalière intense actuelle, et limiter le risque de patients gravement atteints.

Outre celui des patients en soins intensifs, le nombre de décès continue en effet de grimper de façon très inquiétante. On a à nouveau enregistré plus de 200 décès en 24 heures (205, après 268 la veille), ce qui fait que la moyenne des décès quotidiens entre le 26 octobre et le 1er novembre est désormais de 146,7, contre 71 la semaine précédente. Soit une augmentation de 106%.

Il faut se rendre compte qu'avec des variations saisonnières, les autres années, environ 300 personnes meurent en moyenne chaque jour en Belgique. Ces 150 décès quotidiens du Covid constitueraient donc une surmortalité d'environ 50%, et ce nombre continue de grimper!

Le nombre de cas détectés est aussi en baisse, mais attention, avec 14.091,7 cas en moyenne, ce nombre recule de 6%... alors que le niombre de tests réalisés diminue lui de 9%. Le taux de positivité de ces tests (le pourcentage de tests positifs) tend toutefois à légèrement diminuer. La diminution est surtout manifeste à Bruxelles et en Brabant wallon, là où les premières mesures de durcissement ont été prises.