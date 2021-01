Coronavirus en Belgique ce 5 janvier : pas de nouveau cas détecté du variant britannique

"Les nouvelles contaminations par le coronavirus, les hospitalisations et les décès sont tous en baisse par rapport à la période précédant les vacances de Noël" a déclaré le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem. "L’année 2021 s’annonce comme une année de changements positifs, même si son début exige encore efforts, patience et persévérance pour retrouver des circonstances de vie plus favorables", a-t-il souligné.

Faut-il faire un suivi particulier concernant ces variants ? "In n’y a actuellement pas de mesure particulière qui ait été décidée. Je pense qu’il faut insister sur le fait que ces variants ne donnent pas une maladie plus grave, mais ils peuvent potentiellement se transmettre de manière plus rapide. Tant pour le variant D614G qui est actuellement dominant dans toute l’Europe que pour les autres variants, il faut avoir une attitude ferme pour le dépistage, mais surtout pour le tracing des contacts avec un isolement du patient, une quarantaine des contacts à haut risque. Cela veut dire qu’on reste chez soi et qu’on ne va pas travailler. L’important est d’appliquer les mêmes règles partout, quel que soit le variant considéré", a insisté Yves Van Laethem.

Dans une lettre ouverte, des médecins demandent que la stratégie de vaccination, qui privilégie actuellement les résidents et le personnel des maisons de repos, soit adaptée, et que ce soit le personnel de soin qui soit dorénavant prioritaire. Yves Van Laethem explique pourquoi la vaccination a d’abord commencé dans les maisons de repos : "Ce sont ces personnes qui ont été le plus touchées par la vague : ceux de largement plus de 65 ans, et qui sont souvent grevées de beaucoup de facteurs de comorbidité. Un problème logistique est survenu en décembre, et la livraison des vaccins telle qu’elle avait été imaginée a été perturbée. En janvier la firme Pfizer ne pourra livrer que la moitié des 600.000 doses prévues. Dans ce contexte et vu l’inconnue quant à la protection que confère le vaccin dans la transmission du virus, et vu la haute efficacité démontrée de la vaccination dans différents groupes d’âge, il a été décidé de continuer à faire une vaccination complète à deux doses chez les personnes les plus fragiles". Il fallait aussi tenir compte du risque d’engorgement du système hospitalier qui serait alors incapable de gérer d’autres pathologies. "Ceci ne s’est pas fait en abandonnant le personnel de santé, qui fera partie de la série suivante" des groupes à vacciner.