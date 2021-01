Coronavirus en Belgique ce 5 janvier: les indicateurs toujours à la baisse, mais le taux de positivité stagne depuis une semaine

Au lendemain de la rentrée, les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique semblent poursuivre leur baisse. Au niveau des contaminations, il faudra toutefois être attentifs aux chiffres de ces prochains jours, qui pourraient être influencés non seulement par la rentrée scolaire mais aussi par les retours de zone rouge et les tests qui en découlent.

Sur la période entre le 26 décembre et le 1er janvier, le nombre de tests a en effet diminué de 21% par rapport à la semaine précédente, et n'était plus en moyenne que de 25.000 tests quotidiens.

Ce qui fait que le nombre de nouveaux cas détectés durant cette même période, évalués à 1582 par jour en moyenne (un recul de 14% par rapport à la semaine précédente), pourrait être sous-estimé. Le taux de positivité stagne d'ailleurs à 7,3%, et ce depuis plus d'une semaine. 876 nouveaux détectés ont été rapportés en 24 heures, soit un peu plus que le mardi précédent.

Rappelons que le seuil fixé par le gouvernement pour assouplir les mesures actuelles est de 800 contaminations par jour pendant 3 semaines. Il faudrait donc encore plus d'un mois au rythme actuel pour y parvenir. Un nouveau comité de concertation, rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées du pays, aura lieu ce vendredi 8 janvier. Mais il est encore trop tôt pour assouplir les mesures, ont confirmé le Premier Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Le critère des admissions à l'hôpital semble lui aussi encore bien loin. 102 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, ce qui porte la moyenne des nouvelles hospitalisations à 139,3 patients atteints du Covid-19 entre le 29 décembre et le 4 janvier. Cela reste une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente, mais à ce rythme-là, il faudrait aussi plus d'un mois pour atteindre le seuil de 75 admissions par jour pendant une semaine fixé par le gouvernement pour assouplir les mesures.

Il y a en ce moment 2227 patients traités pour le coronavirus, dont 463 en soins intensifs. Un nombre traditionnellement plus élevé que la veille (2186), ce qui est principalement lié au faible nombre de sorties pour guérisons le week-end (62).

39 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. En moyenne, le Covid-19 a fait 65 morts quotidiennement dans notre pays entre le 26 décembre et le 1er janvier, un chiffre en baisse de 23% par rapport à la semaine précédente.

Au total, 19.750 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus, dont près de 10.000 lors de la seconde vague.