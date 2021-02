Coronavirus en Belgique ce 5 février : les décès toujours en baisse, tous les autres indicateurs tendent vers un plateau

Pour le troisième jour consécutif, le nombre de décès dus au Covid-19 était en recul de plus de 20%, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi. Toutefois la baisse des chiffres en termes de décès n’est pas nouvelle, puisque cela fait tout juste une semaine que le taux de personnes décédées des suites du coronavirus est passé sous la barre des 50.

Au total, le virus a coûté la vie à 21.260 personnes en Belgique depuis son apparition début 2020. 44 nouveaux décès ont été enregistrés entre jeudi et vendredi.

Les contaminations et les hospitalisations stagnent

2452 nouvelles contaminations sont aussi rapportées par Sciensano. Entre le 29 janvier et le 4 février, J-10 et J-4, 2349 personnes ont, en moyenne, été contaminées par le Sars-Cov-2. Cela représente toujours une hausse de 5% par rapport à la période de sept jours précédente, mais c'est un chiffre inférieur à la moyenne calculée ce jeudi (2363), et une hausse qui était estimée à 9%. Etant donné que les tests, eux, sont en hausse de 12%, et que leur taux de positivité est stable à 5,5%, on semble donc s'orienter vers une stabilisation des contaminations.

Le taux de reproduction, qui est estimé sur base des hospitalisations, est d'ailleurs de 1,01, contre 0,96 la veille. Ce ratio indique que l’épidémie tend à diminuer s’il est inférieur à 1 et à se poursuivre s’il est supérieur.

On ne peut exclure l'hypothèse d'un variant britannique, plus contagieux, qui tendrait à se répandre, mais dont la croissance serait compensée par une régression de la souche "classique".

Au niveau des hôpitaux, 139 nouvelles hospitalisations de patients Covid ont été enregistrées ce vendredi. Entre J-10 et J-4, ce sont en moyenne 121 nouveaux patients qui ont intégré les hôpitaux belges chaque jour. Une diminution de 4% par rapport à la période précédente, et là aussi, une évolution qui va vers une stabilisation.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1752, contre 1784 la veille, dont 306 en soins intensifs (-1%), soit trois patients de moins que le bilan de Sciensano publié jeudi.