Coronavirus en Belgique ce 4 octobre: plus de 3000 cas rapportés en 24 heures, les nouvelles contaminations repartent à la hausse

Avec 3389 détections de cas rapportées en 24 heures, les contaminations au nouveau coronavirus semblent bien repartir à la hausse en Belgique, selon les chiffres de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Même si la définition de "cas" a changé a fortement évolué depuis mars-avril (à l'époque, on ne testait que les malades, tandis qu'aujourd'hui de nombreux cas positifs sont asymptomatiques), il faut noter que c'est le plus important nombre de cas rapportés en 24 heures depuis le début de l'épidémie chez nous.

Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait ainsi à 1913,6 par jour entre le 24 et le 30 septembre, soit une augmentation de 20% par rapport à la période de sept jours précédente. Après plusieurs jours successifs de ralentissement, la progression de la maladie semble à nouveau s'accélérer: la moyenne sur 7 jours était de 1758 la veille et était estimée à 1629 vendredi.

Et ce n'est pas lié à une augmentation des tests, dont le nombre est au contraire en légère baisse, mais dont le taux de positivité est désormais supérieur à 6%, alors qu'il était de 4,7% il y a une semaine.

Il y a eu 7 nouveaux décès enregistrés. C'est un nombre un peu moins important que les jours précédents. Après un pic de 12 et 13 morts les 28 et le 29 septembre, le nombre de décès est un peu moindre les jours suivants. La moyenne, qui s'élève à 7,9 entre le 24 et le 30 septembre, reste ainsi largement supérieure à celle de la semaine précédente (+3,6 décès par jour), mais en baisse par rapport à la période du 23 au 29 septembre (-0,2).

Avec 72 nouvelles admissions, le nombre d'hospitalisations semble lui aussi repartir à la hausse. Il y a eu 71,4 admissions en moyenne entre le 30 septembre et le 3 octobre, soit 7 de plus par jour que la semaine précédente.

Il y a ainsi toujours plus de personnes hospitalisées: 818, c'est une occupation qu'on n'avait plus connue depuis le 31 mai. Parmi celles-ci, 163 le sont en soins intensifs, un record depuis le 28 mai.

