Coronavirus en Belgique ce 4 novembre : baisse des cas détectés, mais nouveau pic de 876 hospitalisations, et 268 décès en 24h

Avec 5186 cas détectés de coronavirus en 24 heures, la tendance des contaminations est pour la première fois depuis longtemps à la baisse : entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14.235,4 cas a été recensée chaque jour, soit un recul de 4% par rapport aux 14.569,1 comptabilisés durant la semaine précédente. Bien sûr, la nouvelle stratégie de ne plus tester les asymptomatiques joue un rôle dans ce chiffre : il y a eu 9% de tests en moins en une semaine. Mais le taux de positivité de ceux-ci tend aussi à baisser ces derniers jours : même si la moyenne, calculée sur la période entre le 25 et le 31 octobre, est toujours en hausse par rapport à la semaine précédente (de 22,5 à 28,8%), elle baisse doucement au fil des jours.

Le virus semble donc commencer à un peu moins circuler, et c’est particulièrement vrai à Bruxelles et en Brabant wallon, là où ont été prises les premières mesures, où la baisse des cas détectés sur une semaine est respectivement de 26 et 25%.

Mais ce ralentissement des transmissions n’est pas encore suffisant pour nous sortir de la catastrophique situation des hôpitaux : avec 876 nouvelles admissions à l’hôpital enregistrées en 24 heures, on a encore atteint un nouveau record depuis le début de l’épidémie. Le nombre de nouvelles admissions continue donc de monter, même si c’est un peu moins rapidement. Il y en a eu en moyenne quotidienne 692,4 chaque jour entre le 28 octobre et le 3 novembre, soit une hausse de 26% par rapport à la semaine précédente... alors qu'il est urgent qu'elles diminuent.

Et comme le nombre de sorties de l’hôpital reste toujours inférieur (662 hier), on s’approche de plus en plus du maximum du nombre de lits disponibles, même en comptant ceux créés par la phase 2B : il y a désormais 7485 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 (contre 5549 en une semaine), un nouveau record depuis le début de l’épidémie, et un chiffre qui n’a jamais cessé de monter depuis début septembre. Le pic de patients en soins intensifs de la première vague est désormais largement dépassé, avec 1351 lits occupés, un nombre qui continue lui aussi à progresser sans discontinuer : il n’était encore que de 912 il y a une semaine, ce qui signifie qu’il a augmenté de près de 50% en une semaine, et qu’à ce rythme, les 2000 lits qui étaient disponibles en début de semaine pour les patients Covid seront déjà tous occupés en une semaine. Et comme le prévoyaient les experts, même avec les 800 lits que l’on demande aux hôpitaux de prévoir dans la phase 2B, on pourrait arriver à saturation dès la mi-novembre.

Plus grave encore, avec 258 nouveaux décès rapportés depuis hier, le bilan funèbre de l’épidémie en Belgique dépasse désormais le cap de 12.000 morts de l’épidémie depuis le début de celle-ci. Et comme il y a un décalage entre la baisse des contaminations, celle des hospitalisations et celle des décès, le nombre de morts continue, lui, à suivre une croissance exponentielle : entre le 25 et le 31 octobre, la Belgique a recensé en moyenne 136,3 décès quotidiens, contre 61,3 la semaine précédente. C’est une hausse de 122%, ce qui signifie que le nombre de décès continue de doubler en six jours.

Il est donc capital que les transmissions continuent à ralentir afin que cela puisse enfin se marquer sur le nombre d’admissions dans nos hôpitaux au bord de la saturation.