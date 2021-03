Coronavirus en Belgique ce 4 mars : les décès toujours en baisse, la courbe des contaminations en plateau oscillant

Alors que les prémisses d’une troisième vague dans l’épidémie de covid se sont éloignées, la courbe des contaminations semble suivre une forme de plateau oscillant depuis la maîtrise de la seconde vague, fin novembre. Le nombre de personnes positives oscille entre 2000 et 3000 par jour, avec des petits creux et crêtes périodiques. Entre le 22 et le 28 février, 2386,3 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, soit une hausse de 8% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 777.608 cas de coronavirus ont été diagnostiqués.

La courbe des décès, elle, poursuit inlassablement sa descente, avec 24,9 personnes décédées en moyenne par jour du virus (-18,3%) lors de la dernière semaine de février, portant le bilan à 22.169 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Alors que l’on a observé une remontée des hospitalisations la semaine passée, là aussi la tendance est à la stabilisation (1901 personnes actuellement hospitalisées, pour une moyenne mobile sur 7 jours tournant autour des 150 admissions quotidiennes), tandis que le nombre de personnes en soins intensifs continue de monter (sans observer une croissance importante), pour atteindre 434 patients le 3 mars.

Alors que le nombre de tests repart un peu mollement à la hausse (40.900 tests au 28 février, soit une hausse de 8% par rapport à la période de 7 jours précédente), le taux de positivité s’est stabilisé autour des 6.5%.

424.775 personnes ont reçu une première injection de vaccin, ce qui équivaut à 5,7% de la population de plus de 18 ans. Une deuxième dose a été administrée à 320.338 personnes, soit 3,47% de la population majeure.