Coronavirus en Belgique ce 4 décembre : la baisse des contaminations commence à ralentir

Ce vendredi 4 décembre en Belgique, le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 2208 par jour entre le 24 et le 30 novembre, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 24% par rapport à la période de sept jours précédente, mais attention, ces derniers jours, ce chiffre ne semble plus baisser beaucoup. 2605 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures, ce qui est plus que vendredi dernier, et le taux de la baisse diminue de jour en jour (il était encore de 42% sur une semaine le 29 novembre). En témoigne d'ailleurs le taux de reproduction du virus, qui représente le nombre de personnes que chaque patient contamine à son tour, et qui depuis une semaine a tendance à remonter légèrement (de 0,75 le 21 novembre à 0,8 aujourd'hui). Mais rappelons que tant qu'il reste en dessous de 1, c'est signe que l'épidémie régresse tout de même.

Or, rappelons que le Comité de Concertation a fixé comme règle que pour lever les mesures strictes instaurées en Belgique, il faudra que "le nombre de contaminations par jour sur deux semaines soit inférieur à une moyenne de 800, et ceci pendant 3 semaines". Pas de panique cependant, cela peut être dû aux nouvelles mesures de testing et notamment l’accès à ceux-ci des patients asymptomatiques à haut risque, expliquait Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19.

187 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 188, soit une diminution de 27% par rapport à la semaine précédente. Le socle fixé sur ce critère est de rester en dessous de 75 admissions par jour pendant plus d'une semaine.

316 personnes sont aussi sorties guéries de l’hôpital ces dernières 24 heures. Il y a désormais 3427 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 788 sont en soins intensifs, des chiffres qui continuent à descendre de façon régulière.

Malgré cela, le virus continue à tuer plus de 100 Belges chaque jour. 122 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures. Entre le 24 et le 30 novembre, le virus a fait 116 morts par jour, soit une diminution de 22,9%. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 17.033 personnes sont décédées du Covid 19, dont plus de 7000 lors de le seconde vague.