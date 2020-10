Coronavirus en Belgique ce 30 octobre : le taux de positivité atteint 25%

"Les indicateurs restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la première semaine le nombre de 100.000 nouvelles infections. Les admissions à l’hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 à 9 jours et nous avons actuellement un doublement de la mortalité tous les 6 jours", a dit le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, pointant le fait que "rien ne change de manière favorable actuellement".

En ce qui concerne les nouvelles infections, "l’augmentation qui n’est que de 38% pourrait paraître être un point positif. Cependant […], nous avons changé récemment de politique de testing dans notre pays, le 21 octobre. On ne teste plus que les gens qui sont symptomatiques et dans ce contexte il est clair qu’un certain nombre de patients précédemment détectés ne le sont plus", pointe Yves Van Laethem.

Pour essayer de rétablir une certaine réalité, Sciensano, en association avec l’Université de Hasselt, a fait des projections sur le nombre de cas positifs qui auraient été détectés à politique inchangée. "Ceci revient alors à des données de l’ordre de quelque 18.000 nouvelles infections par jour, soit une augmentation de 66%, ce qui est proche des chiffres que l’on connaissait au préalable", relève Yves Van Laethem.

Taux de positivité

Toujours entre le 20 et le 26 octobre, 65.000 tests ont été pratiqués en moyenne par jour. "On atteint une positivité de 25pc (un test sur 4) au total à l’échelle du pays : 1 sur 3 dans les provinces wallonnes (43 pc pour Liège)", note encore le porte-parole.

Globalement, une augmentation continue à se marquer dans la population active. Le plus grand nombre d’infections sont dénombrées pour le bloc d’âge regroupant les personnes âgées de 20 à 60 ans et la moitié des contaminations se présentent chez des gens qui ont plus de 41 ans, ressort-il encore des statistiques. De plus en plus de gens de plus de 70 ans sont positifs, avec des chiffres qui doublent d’une semaine à l’autre. Quant aux contaminations chez les moins de 20 ans, elles sont en stabilisation.

Les plus fortes hausses en pourcentage sont toujours constatées en Flandres occidentale et orientale. En nombre absolu, ce sont toujours les provinces de Hainaut, de Liège et la Région de Bruxelles-Capitale qui sont les plus touchées.

Décès

Au niveau des décès, en moyenne 79 personnes ont succombé par jour au coronavirus en Belgique (+43,9%), portant désormais à 11.308 le nombre de morts attribuées au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

"La plupart des décès surviennent en Wallonie, ce qui est logique car la Wallonie a été touchée la première par cette deuxième vague mais les augmentations sont perceptibles dans toutes les provinces et régions", ajoute le porte-parole.