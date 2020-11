Coronavirus en Belgique ce 30 novembre : les hospitalisations diminuent moins vite en Flandre qu'ailleurs dans le pays

On observe une moyenne de 2390 nouveaux cas par jour , sur les 7 derniers jours. Soit une diminution de 37%, par rapport à la période précédente.

Il y a une baisse dans toutes les tranches d’âge, mais un peu moins prononcée chez les moins enfants et adolescents. "Il y a même une petite augmentation du pourcentage de tests positifs", précise le porte-parote Yves Van Laethem, "mais on ne peut pour l'instant tirer aucune conclusion de ces chiffres."

