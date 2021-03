Coronavirus en Belgique ce 30 mars 2021: les contaminations commencent à se tasser, 739 patients en soins intensifs

Si les indicateurs du tableau de Sciensano restent tous dans le rouge ce mardi 30 mars, il faut noter pour plusieurs d'entre eux une tendance au tassement.

C'est le cas pour les contaminations, notamment. Le pourcentage de hausse continue à baisser. De 40% il y a une dizaine de jours, il est retombé progressivement à 17% aujourd'hui. Et pour la première fois depuis trois semaines, le nombre brut de nouveaux cas détectés en 24 heures est inférieur à celui du même jour de la semaine précédente (2179 contre 2232). Si on observe les chiffres redistribués par date de diagnostic, et consolidés, on remarque qu'il subsiste une augmentation, mais désormais inférieure à 10%. Il se pourrait donc que comme l'avait annoncé Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise vendredi dernier, on atteigne le pic des contaminations de cette troisième vague au cours de cette semaine.

La moyenne des admissions affiche toujours une tendance à la hausse, de 18% désormais. Mais là aussi, on note un chiffre encourageant: le nombre de nouvelles admissions en 24 heures pour Covid-19 est repassé tout juste sous la barre des 200. 199 nouvelles hospitalisations, cela reste beaucoup pour un mardi, car on enregistre en fait les admissions du dimanche, mais pour une fois c'est moins que le même jour de la semaine précédente (199). En conséquence, le poucentage de hausse de la moyenne baisse lui aussi un tout petit peu, et repasse sous les 20%.

Mais comme la tendance générale reste à la hausse, le nombre de lits occupés continue à monter, lui, et c'est particulièrement inquiétant pour les soins intensifs avec 739 lits occupés désormais, soit 37% de la capacité totale au niveau du pays, et près de 50% à Bruxelles et dans le Hainaut.

Comme on sait que la tendance des hospitalisations est décalée par rapport aux contaminations, il est donc important une fois le pic atteint de faire redescendre rapidement celles-ci pour soulager notre système hospitalier.

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en " opendata ", et mises sous forme de tableau ici : https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB

Cas détectés*: Entre le 20 et le 26 mars, 4751 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une augmentation de 17% par rapport à la semaine précédente.

Tests: Entre le 20 et le 26 mars , une moyenne de 66.900 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 18% par rapport à la semaine précédente.

Admissions: elles s'élèvent en moyenne à 241,1 entre le 23 et le 29 mars. C'est une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente.

Taux de reproduction: Calculé sur base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd’hui à 1,09, contre 1,12 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Personnes hospitalisées**: 2818 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19 , dont 739 patients traités en soins intensifs, soit 36% des lits occupés.

Taux de positivité***: sur base des résultats des tests obtenus entre le 20 et le 26 mars, il reste de 7,7%, en hausse de 0,2% par rapport à la semaine dernière.

Décès: Entre le 20 et le 26 mars, 26,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 3,9% de plus que la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, 22.921 personnes sont mortes du coronavirus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

** : Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisées des patients français transférés dans notre pays (mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les admissions), ainsi que des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif

***Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.