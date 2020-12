Coronavirus en Belgique ce 30 décembre : suivez la conférence de presse du Centre de crise en direct à 11h

Le Centre de crise fait le point sur l’épidémie de Covid-19 ce mercredi à 11h. Un rendez-vous à suivre en direct vidéo ci-dessus.

Selon Sciensano, 1677 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en Belgique ces dernières 24 heures. Les chiffres consolidés indiquent que le nombre moyen d’infections est passé à 1801 par jour entre le 20 et le 26 décembre. La moyenne sur sept jours des admissions à l'hôpital passe à 158, soit une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente. Mais les chiffres remontent après le creux des fêtes de Noël : on enregistrait 86 nouvelles admissions le 26 décembre, puis 149 le lendemain et 199 le 29 décembre.

Pendant ce temps, les tests concernant la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent : ce mercredi, c'est au tour des résidents et du personnel de quatre maisons de repos du Brabant flamand d'être vaccinés. Les vaccins viennent d'un hôpital central qui stocke les doses avant de les décongeler et de les redistribuer.