Coronavirus en Belgique ce 30 décembre : en moyenne, les chiffres continuent de diminuer

1677 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce 30 décembre en Belgique ces dernières 24 heures.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1801 par jour entre le 20 et le 26 décembre, indique ce mercredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une diminution de 29% par rapport à la période de sept jours précédente.

La moyenne sur sept jours des admissions à l'hôpital passe à 158, soit une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente. Mais les chiffres remontent après le creux des fêtes de Noël : on enregistrait 86 nouvelles admissions le 26 décembre, puis 149 le lendemain et 199 le 29 décembre.

Il est encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion ou voir dans les chiffres les effets des éventuels rassemblements les 24 et 25 décembre. "Nous aurons une meilleure idée de l’effet des vacances et des deux grandes fêtes de Noël et de Nouvel an vers le 5 ou le 15 janvier", indiquait lundi en conférence de presse Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.