Coronavirus en Belgique ce 30 août : les indicateurs toujours en baisse, Molenbeek commune la plus touchée

Les principaux indicateurs concernant l’épidémie de coronavirus en Belgique restent à la baisse ce 30 août. Entre le 20 et le 26 août, il y a eu en moyenne 437 contaminations au nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 15% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés par l’Institut de Santé publique Sciensano. 647 cas détectés supplémentaires ont toutefois été rapportés depuis la veille. Un chiffre important, mais le dimanche sont comptabilisés les rapports des diagnostics établis en semaine, et ce nombre est comparable à celui comptabilisé les dimanches précédents.

Cinq nouveaux décès ont été comptabilisés depuis la veille. Sur les chiffres consolidés, entre le 20 et le 26 août, la moyenne reste toutefois de 4,1 décès par jour, soit une diminution de 57% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, on estime que 9891 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, suite aux corrections récemment apportées par Sciensano.

Enfin, en ce qui concerne les hospitalisations, 6 admissions seulement ont été enregistrées. C’est beaucoup moins que les jours précédents, et il faudra voir si les données sont complètes. Sur les chiffres consolidés entre le 20 et le 26 août, la moyenne des admissions est en tout cas de 19,7, un chiffre en diminution de 35% par rapport à la semaine précédente.

Au niveau de la répartition des cas, c’est Bruxelles qui reste plus touchée que les autres provinces, avec 797 cas détectés sur une semaine. Mais ces chiffres enregistrés entre le 20 et le 26 août représentent une diminution de 120 par rapport à la semaine précédente. Dans toutes les provinces, le nombre de cas détectés est en baisse, ou stable (Brabant flamand). Une légère hausse est juste enregistrée en Brabant wallon (101 cas sur une semaine, hausse de 19), et en Limbourg (170 cas, hausse de 18).

Au niveau communal, c’est Molenbeek qui est la plus touchée en nombre de cas par rapport à sa population : avec 107 cas détectés sur son territoire, cela représente une incidence de 110 cas par semaine pour 100.000 habitants, la plus élevée du pays. La Ville d’Anvers a enregistré 342 nouveaux cas détectés (incidence 65) Bruxelles 120 (incidence 66) et Schaerbeek 108 (incidence 81).