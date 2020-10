Coronavirus en Belgique ce 29 octobre: 5924 patients hospitalisés, un triste record depuis le début de l'épidémie, 132 nouveaux décès

Comme le virologue Steve Van Gucht l'avait prédit, la Belgique a battu ce jeudi le record du nombre de personne hosiptalisées à cause du coronavirus. Avec 5924 patients actuellement hospitalisés pour le Covid-19, la Belgique dépasse ainsi le pic des hospitalisations du 6 avril, lorsque 5759 malades étaient alors hospitalisés.

Et ce chiffre devrait continuer à grimper puisque le nombre d'admissions à l'hôpital, qui avait déjà dépassé la veille le chiffre du pic de la première vague avec 690 hospitalisations, continue à monter: 743 nouveaux patients ont été admis en 24 heures.

Calculés sur une semaine, ces admissions, ont augmenté de 86% par rapport à la semaine précédente, ce qui veut dire que les nouvelles mesures n'ont pas encore eu de véritable effet sur celles-ci. Parmi ces 5924 hospitalisées pour cause de Covid-19 (+7%), 993 le sont en soins intensifs: on se rapproche là aussi du pic de la première vague, avec 1235 patients en soins intensifs.

Même si le virus est un peu mieux soigné que lors de la première vague, cette hausse des hospitalisations commence à se traduire par une augmentation très importante des décès: pour la deuxième journée en suivant, plus de 130 nouveaux décès ont été rapportés en 24 heures (132 aujourd'hui, et 139 la veille). Une fois ceux-ci reventilés par date de la mort, on s'aperçoit qu'il y a eu un nouveau pic d'au moins 116 décès ce lundi 26 octobre, et au moins 100 décès le mardi 27 octobre, alors que ces chiffres ne sont pas encore complets.

La moyenne des décès regrimpe ainsi à 69,3 par jour, alors qu'il n'y en avait que 33,6 la semaine précédente, ce qui signifie que le nombre de morts a plus que doublé en une semaine. Et qu'il va continuer à monter vu les derniers chiffres rapportés.

Le nombre de contaminations grimpe désormais un peu moins, mais on sait que cel peut être lié aux retards dans les résultats des tests, et à la stratégie qui a changé: en moyenne, 14.356 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 19 et le 25 octobre, soit 40% de plus que la semaine précédente.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 23,6% à l'échelle nationale, mais il est fortement influencé par le fait de ne plus tester que les personnes symptomatiques.