Coronavirus en Belgique ce 29 janvier : le taux de reproduction continue de diminuer, les contaminations de monter, surtout chez les jeunes

Le nombre moyen d'infections au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse vendredi, avec 2210 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur la période du 19 au 25 janvier. 2775 cas positifs ont été détectés en 24 heures (contre 2571 enregistrés vendredi dernier). Si l'on compare aux chiffres de la semaine précédente, du 12 au 18 janvier, cela représente une hausse de 12%, dans un contexte où les tests sont à nouveau plus nombreux, avec un taux de positivité qui reste stable à 5,6%.

C'est au niveau des plus jeunes, de 0 à 9 ans, que la hausse est la plus marquée: on est passé de 525 cas détectés à 1198 en une semaine, et de 1399 à 1967 pour les 10-19. C'est notamment le reflet des foyers détectés dans les écoles, et des dépistages massifs qui s'en sont suivis.

Plus de patients en soins intensifs, surtout en Flandre occidentale

Les admissions à l'hôpital poursuivent elles leur tendance à la baisse: elles étaient en moyenne de 125 par jour entre le 22 et le 28 janvier. Il y a eu 136 admissions en 24 heures, un nombre inférieur à celui enregistré vendredi dernier. Le taux de reproduction du virus, estimé sur base des hospitalisations, continue ainsi à redescendre à 0,96.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1817, dont 323 en soins intensifs. Attention, c'est une légère hausse pour ce service. C'est particulièrement le cas en Flandre occidentale (où on a enregistré de gros foyers dans les maisons de repos à Houthulst), où depuis le 20 janvier, le nombre de lits occupés en soins intensifs n'a fait que monter passant de 32 à 45 patients.

20.982 décès

49 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. Du 19 au 25 janvier, une moyenne de 51,1 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus, (+2,9% par rapport à la période de calcul précédente), portant le bilan total à 20.982 décès.

À ce jour, au moins 243.412 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus, et au moins 3458 la seconde.