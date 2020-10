Coronavirus en Belgique ce 28 octobre : le cap des 11.000 décès attribués au Covid-19 est franchi

Avec une moyenne actuelle de près de 60 décès par jour, la Belgique déplore désormais plus de 11.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. En moyenne, 13.858 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 18 et le 24 octobre, soit 40% de plus que la semaine précédente, ressort-il mercredi matin des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 18 et le 24 octobre, en moyenne 59 personnes ont succombé par jour au Covid-19 en Belgique (+ 26,4), portant désormais à 11.038 le nombre de morts attribués au coronavirus depuis le début de la pandémie. Au total, 347.289 personnes ont contracté le nouveau virus.

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 547 soit une hausse de 85%. Actuellement, 5.554 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+9%), dont 911 en soins intensifs (+7%). Le pic du 7 avril dernier, lorsque 5.715 personnes étaient hospitalisées pour le coronavirus, n'est donc plus très loin. Il pourrait être franchi dans la journée ou demain, a anticipé mardi le virologue Steven Van Gucht, sur la base du rapport quotidien établi par les différents hôpitaux du pays.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 22,5% à l'échelle nationale.