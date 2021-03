Coronavirus en Belgique ce 28 mars 2021 : 701 patients désormais en soins intensifs, un chiffre qui grimpe rapidement

Sciensano, l'institut de santé publique a mis en ligne ce dimanche les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus. Les données consolidées d'après le tableau de Sciensano sont les suivantes. La donnée la plus frappante est sans doute celle concernant l'occupation des lits de soins intensifs qui vient de dépasser le cap des 700, un chiffre qu'on n'avait plus atteint depuis le 25 octobre, tout près du pic de la deuxième vague.

La hausse est un peu moins rapide qu'alors, mais elle tend à s'accélérer: 37 patients supplémentaires en 24 heures, c'est quelque chose qu'on n'avait plus connu depuis la fin octobre non plus...

Lire aussi: Pour les soins intensifs, la troisième vague du Covid-19 est déjà visible : dans quelles provinces risque-t-on la saturation ? (carte)

Les chiffres consolidés du jour selon le tableau de Sciensano

Cas détectés*: Entre le 18 et le 24 mars, 4636 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente.

Tests : Plus de 64.000 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité stable de 7,7%.

Admissions : Entre le 21 et le 27 mars, il y a eu en moyenne 236,9 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 22% par rapport à la période de référence précédente.

Taux de reproduction : Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,13, stable par rapport à la semaine précédente. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Personnes hospitalisées**: Samedi, 2568 personnes étaient encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 701 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité***: il est de 7,7% (taux pour la journée de vendredi)

Décès : Sur la même période, 27 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+12,5%) et 22.870 depuis le début de la pandémie.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

** : Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients français transférés dans notre pays (mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les admissions), ainsi que des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif

***Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.