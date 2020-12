Coronavirus en Belgique ce 28 décembre : "Les courbes évoluent dans un sens favorable"

Comme tous les lundis, le centre de crise a fait le point sur l’épidémie de Covid-19 dans notre pays lors d’une conférence de presse. Les chiffres des contaminations sont en baisse depuis plusieurs jours. Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, voit dans cette période "un moment charnière dans l’évolution de la pandémie".

"Le nombre de contamination diminue de manière assez rapide, mais on est en période de congé et les gens se font peut-être un peu moins tester", tempère-t-il.

Nous pourrions arriver aux 75 hospitalisations par jour quelque part vers la mi-février

Autre point positif : les nouvelles admissions à l’hôpital qui sont elle aussi en baisse avec "11% de moins que ce qu’on avait au préalable". Dans ce contexte, souligne Yves Van Laethem, "si on garde ce rythme, nous pourrions arriver aux 75 hospitalisations par jour quelque part vers la mi-février".

Malgré tout, on constate toujours "une augmentation des hospitalisations dans certaines provinces : Flandre-orientale, Limbourg et Brabant flamand, ainsi qu’une discrète augmentation dans le Brabant wallon".

Pour le porte-parole interfédéral, la baisse s’explique notamment par les vacances de Noël synonyme de fermeture des écoles et de ralentissement de l’activité économique. De nombreux Belges ont pris des jours de congé en cette fin décembre et "après le milieu familial, le milieu du travail peut jouer un rôle important dans l’établissement des chaînes de tranmissions". Il s’agit ici d'"un effet global, plutôt qu’un effet strictement lié à la fermeture des écoles".

Dès lors, "nous aurons une meilleure idée de l’effet des vacances et des deux grandes fêtes de Noël et de Nouvel an vers le 5 ou le 15 janvier".