Coronavirus en Belgique ce 27 novembre : "La diminution du nombre de décès s'accélère et c'est réconfortant"

Le Centre interfédéral de crise et l’institut de Santé publique Sciensano ont tenu une conférence de presse sur l’état de la pandémie de covid-19 en Belgique ce vendredi 27 novembre 2020.

2565 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en Belgique ces dernières 24 heures tandis que la journée est marquée par un comité de concertation décisif qui pourrait aboutir sur un assouplissement des mesures destinées à enrayer la propagation de Covid-19.

►►► À lire aussi : Retrouvez en cliquant ici notre article mis à jour quotidiennement avec l’ensemble des chiffres sur l’épidémie de Covid-19 en Belgique

Selon les chiffres consolidés diffusés par Sciensano, le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 2764,6 par jour entre le 17 novembre et le 29 novembre. Cela représente une diminution de 37% par rapport à la période de sept jours précédente. Et ce, malgré la reprise des tests sur les personnes asymptomatiques entamée ce lundi 23 novembre.

Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a détaillé ces chiffres. L’impact de la réouverture des écoles n’est pas perceptible dans les chiffres, dit-il. Il remarque que la baisse du nombre de contaminations concerne toutes provinces et toutes les tranches d’âge. Si la tendance actuelle se poursuit au même rythme, on peut espérer que le nombre de nouvelles contaminations descende à 500 vers la fin de l’année 2020 (aujourd’hui 2565). "Cela peut paraître peu, mais il faut souligner qu'il y en avait cinq fois moins en juin. Nous serons cette fois dans une période avec des circonstances favorables au virus." La diminution de moitié du nombre de cas intervient tous les 11 jours. Et la diminution de moitié du nombre d’hospitalisation se fait tous les 13 jours. Jeudi, 4.395 malades du Covid-19 étaient hospitalisés, dont 1.034 aux soins intensifs. "Beaucoup moins que lors du pic de la deuxième vague mais beaucoup plus que début mai, lors des premiers signes de déconfinement", a encore remarqué Yves Van Laethem.

Surmortalité

Il s’est également penché sur le nombre de décès en Belgique. Au total, 16.219 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. Le bilan des décès s'est alourdi de 142 morts par rapport aux dernières données, mais la moyenne des décès quotidiens poursuit sa baisse (149, -21,3%) : "La diminution du nombre de cas s’accélère et c’est réconfortant. Nous devons néanmoins encore déplorer en moyenne 149 décès par jour. Si l’on regarde en chiffres absolus en comparaison avec d’autres pays européens, la Belgique reste, avec la Tchéquie et la Bulgarie, en tête de ce sinistre classement. Par contre si on s’intéresse à la surmortalité, on se rend compte qu’elle est plus élevée dans d’autre pays dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse ou la Slovénie". Il reste encore de grandes disparités par pays dans la manière de déclarer les chiffres de mortalité. "En Belgique les chiffres de mortalité liés au covid correspondent très bien avec ceux de la surmortalité, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie", ajoute Yves Van Laethem.