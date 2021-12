Coronavirus en Belgique ce 27 décembre: moins de 2000 patients hospitalisés avec Covid, mais la baisse des contaminations commence à ralentir

Les principaux indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique continuent de baisser, selon les chiffres épidémiologiques du dimanche 26 décembre, communiqués par la porte-parole de Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique.

Il y a ainsi moins de 2000 patients hospitalisés avec Covid-19 depuis le 25 décembre, ce qui n'était plus arrivé depuis le 8 novembre. Et les unités de soins intensifs continuent de se dégonfler: on y soigne désormais 632 patients Covid contre 820 au début du mois.

La moyenne du nombre de contaminations continue elle aussi de baisser, mais attention, cette baisse a tendance à ralentir: cela s'expliquerait selon les épidémiolologistes par le fait que la moitié de ces infections sont désormais liées à Omicron, et à l'existence de deux phénomènes opposés: une baisse rapide des cas détectés avec Delta, mais une montée continue des contaminations avec Omicron.

Si les courbes continuent ce mouvement, il est probable que les chiffres remontent au cours de cette semaine, et que la moyenne affiche à nouveau une hausse la semaine prochaine.

C'est d'ailleurs parmi les 20-29 ans, la tranche d'âge la plus touchée par la vague Omicron au Danemark, à Londres et Paris que ce ralentissement est le plus manifeste. A Bruxelles, cela fait plusieurs jours que ces contaminations remontent parmi les 20-29 ans (+15%), de même que dans les deux Brabant (+6% en Brabant wallon, +9% en Brabant flamand). Les contaminations remontent également parmi les plus de 80 ans à Bruxelles.