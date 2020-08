Coronavirus en Belgique ce 27 août : 583 nouvelles contaminations rapportées, les indicateurs poursuivent leur baisse

Ce jeudi 27 août, les indicateurs gardent la couleur verte. En effet, tous les indicateurs de l'épidémie du coronavirus sont à la baisse, selon Sciensano.

On compte 583 nouveaux cas de coronavirus comptabilisés par rapport au bilan de la veille. En moyenne, entre le 16 et le 22 août, ce sont 492,3 personnes par jour qui ont été contaminées par le Covid-19. C'est une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente.

Concernant les hospitalisations, là encore les chiffres diminuent. 21 personnes ont été admises à l'hôpital par rapport au dernier bilan de la veille. On compte 24,3 nouvelles admissions à l'hôpital par jour en moyenne, sur la période du 16 au 22 août. C'est une diminution de 30% par rapport à la semaine précédente.

Un décès est à déplorer par rapport au dernier bilan. Au total 9879 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Entre le 16 et 22 août, on déplorait une moyenne de 6 décès par jour, selon l'institut Sciensano. C'est une diminution de 44% par rapport à la semaine précédente. Rappelons, que ce mercredi, Sciensano a revu les chiffres des décès à la baisse, à cause de doublons ou de décès survenus dans des maisons de repos flamandes qui auraient été mal encodés.

L'incidence, soit le nombre de cas enregistrés pour 100.000 habitants, est de 62,6 en deux semaines, en baisse de 11%.