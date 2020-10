Coronavirus en Belgique ce 26 octobre : un pic de 80 décès vendredi, 4827 personnes hospitalisées actuellement, dont 757 en soins intensifs

15.622 nouveaux cas de coronavirus détectés supplémentaires ont été rapportés en Belgique en 24 heures ce lundi 26 octobre. En moyenne, 12.491 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 16 et le 22 octobre, soit 44% de plus que la semaine précédente, ressort-il lundi matin des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano. Cette hausse peut paraître moins importante que celle annoncée il y a quelques jours, mais il faut rappeler que seuls les asymptomatiques sont désormais testés. De plus, à cause de l'encombrement des labos, de nombreux résultats arrivent avec retard, et ne sont pas repris dans les chiffres dits "consolidés".

Le chiffre le plus fiable est donc celui des nouvelles hospitalisations, et il n'est pas bon: 517 admissions ont encore été enregistrées en 24 heures, alors qu'on hospitalise habituellement moins le week-end. Il n'y avait par exemple eu "que" 257 hospitalisations supplémentaires enregistrées lundi dernier.

Le moyenne quotidienne d'admissions est désormais de 467,7 soit une hausse de 85%, mais surtout ce chiffre continue à monter sans cesse. Le nombre de personnes sorties de l'hôpital augmente en effet lui aussi, mais pas au même rythme. Actuellement, 4827 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, dont 757 en soins intensifs. 952 le sont en province de Liège, soit un nombre largement supérieur à celui de la première vague (639 au pic de l'épidémie). Avec 136 lits occupés par des patients Covid, 60% des capacités de soins intensifs sont déjà mobilisées dans cette province.

Forte hausse des décès ces derniers jours

73 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. Une fois reventilés par date de la mort, un pic d'au moins 80 décès a été enregistré ce vendredi 23 avril, en sachant que ces chiffres sont encore incomplets. La moyenne du nombre de décès est ainsi de 41,9 entre le 16 et le 22 octobre, mais elle devrait augmenter rapidement, puisque depuis 3 jours, on enregistre chaque jour plus de 70 décès supplémentaires en 24 heures.

10.810 personnes sont mortes du Covid en Belgique depuis le début de l'épidémie.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 19,7% à l'échelle nationale. Cela signifie que dans les résultats des tests tombés entre le 16 et le 22 octobre, une personne sur cinq était positive.