"Tous les chiffres continuent d’augmenter atteignant des niveaux que nous n’avions plus connus depuis la deuxième vague." C’est le message formulé ce vendredi par le porte-parole Covid Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du vendredi du Centre de crise. Celle-ci se tenait deux jours après un Comité de concertation qui a procédé à un tour de vis et imposer la fermeture des écoles, par exemple.

Une fois de plus, la Belgique traverse "un moment difficile" avec "le renforcement des mesures pour éviter une troisième vague. Nous en avons tous assez". Mais après avoir passé le cap, "le pire sera derrière nous", puisque, avance Yves Van Laethem, le printemps est en vue et "la vaccination monte en puissance. Le secteur des soins de santé compte sur notre aide."

La semaine dernière, la Belgique a connu une moyenne de 4331 nouvelles infections, soit une hausse de 32% en une semaine. Ce sont environ un millier de nouvelles contaminations par jour. Si ce rythme se maintient, "cela donnerait", estime l’expert, "300 nouvelles hospitalisations la semaine prochaine" et une occupation supplémentaire de 700 lits en soins intensifs.

Pic des nouvelles contaminations dans une semaine

La relative bonne nouvelle, pour le Centre de crise, c’est que pour le pourcentage de hausse, tend à ralentir, de +42% à, on l’a dit, +32%. "Nous pourrions atteindre le pic des nouvelles contaminations d’ici une semaine".

Les tranches d’âge les plus touchées sont les jeunes enfants et les adultes avec une hausse de 43% alors que la hausse, chez les plus de 80 ans, n’est plus que de 6%.

Toutes les provinces sont touchées par ces hausses avec des pics plus importants en Wallonie (+38%) puis la Flandre (+32%) et enfin la Région bruxelloise (+23%).



Concernant les souches, le variant anglais représentent plus 76% des souches (69% il y a une semaine). Quant aux souches sud-africaine et brésilienne, elles sont moins présentes (6% et 3%).