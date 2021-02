Coronavirus en Belgique ce 26 février: la hausse continue des cas détectés ne se marque pas vraiment sur les admissions

En ce jour de comité de concertation, tout le monde a le regard rivé sur les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. Ils ne sont pas nécessairement évidents à interpréter, car à côté d'une hausse continue des cas détectés depuis huit jours, les autres indicateurs ne montent pas, voire poursuivent une baisse spectaculaire dans le cas des décès quotidiens, qui sont tombés en dessous de 30 par jour (28 décès par jour liés au Covid, soit une baisse de 30% en une semaine).

Le nombre de personnes hospitalisées est certes aussi en hausse. 1761 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, contre 1588 la semaine dernière, dont 368 en soins intensifs (contre 314 la semaine précédente). Mais cela semble justement lié à la diminution du nombre de décès, ce qui fait que plus de gens restent plus longtemps à l'hôpital.

Reste que les nouvelles contaminations au coronavirus sont toujours en hausse, sans qu'on puisse dire si c'est lié à des variants plus transmissibles ou plutôt au comportement des Belges, qui selon la dernière étude de l'UAntwerpen ont eu plus de contacts physiques lors des deux dernières semaines. Il y a eu 2293,7 cas détectés en moyenne par jour entre le 16 et le 22 février. C'est une hausse de 24% par rapport à la semaine précédente. Une hausse qui s'observe dans toutes les régions et toutes les catégories d'âge.

Sur la même période, 38.013,4 tests ont été effectués, soit 9% de moins que lors de la période de référence précédente. La diminution observée pendant les vacances de carnaval est toutefois en train de se résorber: on est en train de repasser au dessus de la barre des 40.000 tests quotidiens. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, a d'ailleurs enfin arrêté de progresser, après une hausse importante pendant une semaine. Il reste à 6,6%, (+1,3%). Selon les statistiques de Sciensano, 442.640 Belges ont reçu une première dose de vaccin, ce qui correspond à 4,8% de la population, et 288.712 en ont reçu deux (3,1%).

Il y a eu 142 nouvelles admissions à l'hôpital enregistrées ce jeudi, contre 146 le jeudi précédent. La très légère hausse enregistrée ces deux derniers jours semble ne se confirme donc pas, et on reste plutôt dans le cadre d'une courbe stable enregsitrant au fil des jours de très légères fluctuations. Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus reste ainsi très proche de 1, et s'établit à 1,03, en très légère baisse par rapport à hier (1,04).