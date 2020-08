Coronavirus en Belgique ce 26 août : les diminutions se poursuivent, les chiffres des décès sont revus à la baisse par Sciensano

Les indicateurs du coronavirus poursuivent leur diminution ce mercredi 26 août, selon les données publiées par l’institut Sciensano.

En effet, on compte ce mercredi 355 nouveaux cas de coronavirus par rapport au dernier bilan de Sciensano. Mais cela représente une baisse de 8% en moyenne, on compte 490,3 nouveaux cas en moyenne entre le 15 et le 21 août.

Du côté des hospitalisations, là encore les tendances sont à la baisse. On compte 12 nouvelles hospitalisations par rapport au dernier bilan. En moyenne, entre le 15 et le 21 août, on compte 26 hospitalisations par jour, c’est une diminution de 23% par rapport à la période précédente.

Enfin du côté des décès, les chiffres ont été revus à la baisse. Entre le 18 mars et le 2 juin, certains cas de coronavirus dans les maisons de repos flamandes ont été comptés au moins deux fois. Par ailleurs, dans certains cas, dans la mesure où les tests n’ont pas pu être réalisés, les causes de la mort n’étaient finalement pas liées au coronavirus. Ainsi, ce sont 121 décès qui ont été retirés des chiffres totaux du coronavirus. Mais 3 décès supplémentaires sont à déplorer du dernier bilan de Sciensano. Au total, à ce jour 9878 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique depuis le début de l’épidémie.

Sur la dernière période de 7 jours, on compte 6,7 décès quotidiens en moyenne soit une diminution de 36%.