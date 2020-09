Coronavirus en Belgique ce 24 septembre: le nombre d'hospitalisations ne cesse de grimper, les décès augmentent aussi

1.661 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures ce 24 septembre, ressort-il jeudi des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique, Sciensano.

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour se monte ainsi à 1.425 cas entre le 14 et le 20 septembre en Belgique, soit une hausse de 62% par rapport à la semaine précédente.

Avec 2166 cas sur cette période (+837 par rapport à la semaine précédente), c'est Bruxelles qui reste la plus touchée, mais les augmentations sont importantes aussi en province d'Anvers (1799 cas, soit +658) et de Liège (1395 cas, + 594).

Mais il y a aussi 71 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures, après les 70 de la veille. C'est le plus grand nombre d'admissions à l'hôpital pour des cas de coronavirus depuis le 20 mai dernier, signe du net rebond de l'épidémie dans notre pays.

On compte ainsi 400 hospitalisations entre le 17 et le 23 septembre, soit une moyenne de 57 nouvelles admissions quotidiennes, contre 248 du 10 au 16 septembre, soit une augmentation de 61%. Près d'un tiers, soit 125 de ces admissions concernaient Bruxelles, 54 en province de Liège.

550 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19, un chiffre qui ne cesse de grimper depuis début septembre, et qu'on n'avait plus atteint depuis le 8 juin. Parmi celles-ci, 95 personnes occupent des lits de soins intensifs. Là aussi, c'est un nombre qu'on n'avait plus atteint depuis le 10 juin.

Enfin, il faut déplorer 4 nouveaux décès dans notre pays. Ceux-ci se montent à 3,7 par jour en moyenne entre le 14 et le 20 septembre (contre 2,7 par jour la semaine précédente) pour un total de 9.959.

Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 7 au 20 septembre, est toujours en augmentation et est désormais à 140 (+138%).