Coronavirus en Belgique ce 24 novembre : comment expliquer que le nombre de personnes hospitalisées remonte légèrement?

206 admissions à l'hôpital supplémentaires pour raison de Covid ont été enregistrées en 24 heures dans le bilan Sciensano du 24 novembre. C'est le plus faible nombre depuis le 13 octobre, signe de la régression effective de l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue ainsi de diminuer, de 33%, et s'établit désormais à 294,3 par jour en moyenne entre le 17 novembre et le 23 novembre.

Malgré cela, comme cela arrive souvent dans le bilan du mardi, le nombre de personnes hospitalisées remonte légèrement, avec 5076 lits occupés (contre 5024 la veille et 5012 dimanche). Mais c'est uniquement dû au faible nombre de personnes sorties guéries: 95 dans le bilan d'hier. Un chiffre qui s'explique parce qu'on comptabilise les personnes sorties le dimanche, et que pour des raisons de personnel, les sorties sont moins nombreuses ce jour-là.

Le nombre de lits occupés en soins intensifs, par contre, continue à diminuer: 1168 patients y sont désormais traités, contre 1194 la veille.

1123 nouveaux cas détectés ont été rapportés en 24 heures. Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique redescend ainsi à 3297,9 cas quotidiens détectés en moyenne sur la période de référence du 14 au 20 novembre, soit une baisse de 33% par rapport aux sept jours précédents. Et ce alors que le nombre de tests s'est stabilisé, avant la reprise ce lundi du test des cas à risque, même asymptomatiques.

137 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, un nombre qui reste important, et qui est lié au nombre important de patients toujours en soins intensifs. Du 14 au 20 novembre, 165 personnes sont décédées en moyenne chaque jour. Cela représente une diminution de 15,7% par rapport à la période de sept jours précédente. Depuis le début de l'épidémie, 15.755 personnes sont mortes du Covid-19 en Belgique.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 14,2% en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence, mais avec d'importantes disparités selon les régions.