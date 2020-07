Coronavirus en Belgique ce 24 juillet : 220 nouvelles contaminations en moyenne par jour, hausse de 89%

Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce jeudi 23 juillet pour établir des mesures afin de contenir le rebond que connaît le pays. Parmi ces nouvelles mesures, le Conseil national de sécurité décide de généraliser le port du masque dans les lieux publics et les rues commerçantes et touristiques, les "marchés, brocantes, rues commerçantes et dans les endroits à forte fréquentation qu’ils soient publics ou privés", a indiqué la Première ministre. Et d’ajouter, "les lieux seront définis par les pouvoirs locaux". Le port du masque sera également généralisé dans les établissements Horeca sauf quand vous êtes assis à votre table". Enfin, Sophie Wilmès en appelle à la responsabilité de chacun et donc demande aux citoyens de porter le masque lorsque "les distances sécurité ne peuvent être respectées". "Le citoyen est acteur", a souligné la Première.

Depuis mi-juillet, le nombre de cas de coronavirus recommence à augmenter sensiblement dans notre pays, laissant planer l'ombre d'une seconde vague.

Les cas diagnostiqués, pour la Belgique, ses provinces, plus la région de Bruxelles-capitale, permettent de visualiser une possible résurgence du virus. Durant cet été, un signal d’alerte a été donné le 17 juillet, au vu de l’augmentation marquée des cas, de manière plus ou moins importante, dans toutes les provinces belges.

Au 19 juillet, l’analyse des chiffres par les experts indique que cette augmentation est due à des foyers épidémiologiques, dans des cadres familiaux, sociaux restreints et que l’on n’est donc pas dans une logique de dispersion généralisée sur le pays. Lors d'un comité de concertation le 21 juillet, il a donc été décidé que les mesures de limitation de la transmission du virus devaient se jouer à un niveau local, et non national.

Tout l'enjeu se joue donc du côté du suivi des contacts, afin d'identifier au plus vite et au mieux les chaînes de transmission, et d'éviter une propagation plus large du virus. Un dispositif qui dépend fortement de la confiance du citoyen envers les moyens utilisés par les autorités. Et évidemment, du degré d'application des gestes barrières et du port du masque par la population, tout particulièrement lors de contacts prolongés avec les amis ou la famille.

Ce jeudi, le CNS a décidé de renforcer les mesures pour contenir cette éventuelle deuxième vague.