Coronavirus en Belgique ce 23 juillet : 192 nouvelles contaminations en moyenne par jour (+ 91%), hospitalisations en hausse de 40%

Entre le 13 et le 19 juillet, 192 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en moyenne ont été dépistées par jour, indiquent les chiffres actualisés jeudi matin de l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit d'une augmentation de 91% par rapport à la moyenne de la semaine précédente.

Mais ce chiffre déjà en hausse devrait encore augmenter les jours à venir: les nouvelles données laissent apparaître que notre pays dénombre 369 nouveaux cas reportés en 24 heures, à ventiler entre différents jours de diagnostic.

Le 20 juillet, alors que les chiffres ne sont pas encore consolidés et définitifs, 370 patients ont été diagnostiqués positifs 179 pour la province d'Anvers (45%) et 120 uniquement pour la Ville d'Anvers (32%). 370 cas en une journée, c'est un bilan quotidien qui n'avait plus été atteint depuis le 20 mai dernier avec 381 cas.

La moyenne des patients admis à l'hôpital augmente pour sa part de 40% par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 13,6 admissions quotidiennes. "L'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital commence à se confirmer, ce qui était attendu vu la majoration des cas diagnostiqués ces dernières semaines et est suivi de près", indique le SPF Santé publique.

Mercredi, 191 lits étaient occupés dans les hôpitaux, soit 27% de plus que sept jours plus tôt. Parmi les patients hospitalisés, 41 se trouvent dans une unité de soins intensifs (+52%).

La tendance du nombre de décès évolue de manière similaire. Avec 2,6 décès quotidiens en moyenne par jour entre le 13 et le 19 juillet, la hausse s'élève à 38% par rapport à la semaine précédente.