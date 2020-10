Coronavirus en Belgique ce 22 octobre : plus de 13.000 cas, 421 hospitalisations et 50 décès rapportés en 24 heures

On croyait déceler un léger fléchissement dans la très rapide progression du coronavirus en Belgique, mais celui-ci ne se confirme pas en ce jeudi 22 octobre : 13.227 cas détectés supplémentaires ont été rapportés à Sciensano ces dernières 24 heures. C’est en partie lié à la hausse des tests (60.000 par jour en moyenne désormais, soit 35% en plus que la semaine précédente), et à des phénomènes de résultats avec retard, mais ça n’en reste pas moins le record absolu depuis le début de l’épidémie. Une fois ces cas reventilés par date de diagnostic, le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 12 et le 18 octobre, continue d’augmenter et s’élève désormais à 9692. C’est une augmentation de 75% par rapport à la semaine précédente.

Cette hausse des cas continue à se marquer dans l’occupation des lits de nos hôpitaux : la Belgique a franchi le cap des 3000 patients actuellement hospitalisés pour le Covid-19. Au total, 3274 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique pour le Covid-19 et 525 sont traités en soins intensifs.

Ici aussi, on a franchi un nouveau cap, avec 421 admissions en 24 heures. Là, ce n’est pas un record, mais il faut retourner au 10 avril pour retrouver des chiffres d’une telle amplitude, et surtout, leur hausse est continue. Entre le 15 et le 21 octobre, les hospitalisations ont donc continué leur forte progression, avec une moyenne de 319,1 admissions quotidiennes (+88%).

50 décès sont aussi venus s’ajouter au funeste bilan de l’épidémie en Belgique. Là aussi, c’est un nouveau pic qu’on n’avait plus atteint depuis la mi-mai. Au cours de la période du 12 au 18 octobre, le virus a fait plus de 33 morts en moyenne par jour, ce qui constitue une augmentation de 87% des décès par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 10.539 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées continue aussi de monter : il atteint désormais 16,3% à l’échelle nationale, avec d’importantes disparités régionales : il dépasse désormais 25% à Liège, par exemple, soit une personne sur 4 positive dans la province.