Coronavirus en Belgique ce 22 novembre: 1500 patients de moins dans les hôpitaux en 5 jours

En ce dimanche 22 novembre, le nombre total de personnes hospitalisées en Belgique pour le coronavirus continue de reculer de façon importante et s'élève désormais à 5017, dont 1201 patients traités aux soins intensifs, selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés dimanche.

Depuis 5 jours, le nombre de personnes guéries du virus est largement supérieur à celui des nouvelles admissions, et les services hospitaliers se désengorgent de façon importante, même si le nombre de patients en soins intensifs reste supérieur aux 1200 lits maximum disponibles avant le déclenchement de la phase 2B. En service régulier, on est ainsi passé de 6580 lits occupés le 16 novembre encore à 5017 ce samedi 21 novembre.

Et la tendance reste à cette diminution importante: il y a eu 255 nouvelles admissions en 24 heures, contre 450 il y a 7 jours! Le nombre moyen d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 s'établit ainsi désormais à 316,4 par jour en moyenne entre le 15 novembre et le 21 novembre, soit une baisse de 34% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de décès diminue lui plus lentement, mais là aussi il se confirme qu'on semble bien avoir atteint le pic début novembre. 170 nouveaux décès supplémentaires ont néanmoins été enregistrés en 24 heures, ce qui fait que 15.522 personnes sont désormais mortes du coronavirus dans notre pays. En moyenne, du 12 au 18 novembre, 171,9 personnes sont décédées en moyenne chaque jour, soit une diminution de 16,2% par rapport à la période de sept jours précédente. Une diminution assez lente, donc, et liée au nombre encore important de patients en soins intensifs.

Petite ombre au tableau, avec 3224 nouveaux cas détectés en 24 heures, le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 4165,6 cas quotidiens en moyenne, sur la période de référence du 12 au 18 novembre. Cela reste une baisse de 21% par rapport aux sept jours précédents, mais cette baisse est de plus en plus faible au fil de jours. Si on compare à la moyenne enregistrée ce samedi 21 novembre, ce chiffre a même remonté légèrement. Il peut y avoir des explications "techniques" liées au faible nombre de tests effectués le 11 novembre, voire à une reprise des tests, mais cette tendance est à surveiller en cette période de reprise scolaire.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 16,4% en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence. C'est un chiffre important, mais qui continue à baisser pour le moment.