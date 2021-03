Coronavirus en Belgique ce 22 mars: 243 admissions en 24 heures, un record depuis le 27 novembre

Cas détectés : Entre le 12/03 et le 18/03, 3867 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une augmentation de 42% par rapport à la semaine précédente.

Tests : Entre le 12/03 et le 18/03, une moyenne de 54.600 tests ont été effectués quotidiennement, un total en augmentation de 19% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 197,3 entre le 15/03 et le 21/03. C’est une augmentation de 22% par rapport à la semaine précédente.

Taux de reproduction : calculé sur base de l’évolution des admissions, le Rt du coronavirus s’établit aujourd’hui à 1,13, comme la veille. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : pas de chiffres ce dimanche (ni les dimanches suivants)

Personnes hospitalisées : 2247 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 569 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité : sur base des résultats des tests obtenus entre le 12/03 et le 18/03, il est de 7,5%, en augmentation de 1% par rapport à la semaine dernière.

Décès : Entre le 12/03 et le 18/03, 23,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 10,8% de moins que la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, 22.707 personnes sont mortes du coronavirus.

Analyse :

La tendance de l’épidémie de coronavirus en Belgique reste très mauvaise : les chiffres des hospitalisations et surtout des contaminations continuent à augmenter rapidement.

Le pourcentage d’augmentation de la moyenne des cas détectés continue ainsi à monter chaque jour depuis une dizaine de jours : on est passé de 11% samedi dernier, à 21% mardi, 29% jeudi, à 34% vendredi, et désormais 42% ce lundi.

De plus, cela n’est pas lié qu’à une hausse des tests, puisque le taux de positivité est monté de 652 à 7,5% de tests positifs en une semaine.

L’augmentation de la moyenne des admissions reste, elle, stable pour le moment, mais elle est très importante, et atteint quasiment 200/jour. Ainsi on a enregistré le 20 mars 243 admissions supplémentaires, soit le plus grand nombre enregistré en un jour depuis le 27 novembre.

Et comme elles suivent en général en décalage la tendance des contaminations, il est difficile d’envisager leur stabilisation tant que les cas continuent à progresser. Or, l’occupation des lits en soins intensifs est déjà proche de 30% par des patients Covid.

Seuls les décès continuent à diminuer très légèrement, un effet incontestable de la vaccination des plus fragiles, notamment en maisons de repos.