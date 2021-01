Coronavirus en Belgique ce 22 janvier : les hospitalisations sont légèrement à la hausse

Selon les derniers chiffres de la pandémie en Belgique, 2571 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Il s’agit d’une petite diminution par rapport à la semaine dernière, quand on dénombrait 26 37 nouveaux cas en 24 heures.

Les chiffres consolidés de Sciensano montrent une diminution des cas de 6% sur la période comprise entre le 12 et le 19 janvier, comme l’explique l’institut dans son bulletin épidémiologique quotidien.

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

Au niveau des décès, les chiffres restent plutôt stables : 48 personnes sont décédées ces dernières 24 heures à cause d’une infection au covid-19. Vendredi passé, le 15 janvier, on comptait 44 décès. La tendance est toutefois à la baisse, du moins sur la période comprise entre le 12 et le 19 janvier : le bulletin épidémiologique de Sciensano pointe une diminution de 9% des décès.

Hospitalisations en légère hausse

Les hospitalisations, elles, sont légèrement en hausse : 144 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital sur ces dernières 24 heures. Vendredi dernier, on en comptait 128. C’est en effet le seul indicateur pour lequel Sciensano pointe une hausse, notamment pour la période entre le 12 et le 19 janvier : +3%, affirme le bulletin épidémiologique quotidien.

►►► A lire aussi : Le président de la task force Covid : avec le variant britannique, "il y a un nouveau défi" qui se présente (Jeudi en Prime)

Si l’augmentation des hospitalisations se confirme, il est difficile à ce stade de déterminer quelles sont les causes de cette tendance à la hausse. Il n’est pas à exclure qu’il y ait une baisse de la souche classique, compensée par la hausse des contaminations au nouveau variant du Sars-Cov-2.

Ce jeudi, on vous parlait d’un nombre de contaminations quelque peu plus élevé, notamment en raison du testing massif en Flandre, en province de Namur et de Liège. Selon Sciensano, le nombre de tests avait toutefois diminué de 5% entre le 12 et le 19 janvier.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 686.827 cas de contamination ont été dépistés et 20.620 personnes sont décédées des suites du virus, signale Belga. Il y a eu en outre 50.637 cas admis à l’hôpital depuis le 15 mars 2020.

A ce jour, 141.800 personnes ont été vaccinées en Belgique.