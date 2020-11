Coronavirus en Belgique ce 21 novembre : le nombre de personnes guéries bien plus important que le nombre de nouvelles admissions

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique poursuit sa baisse constante et passe désormais sous la barre des 4000 cas par jour, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés samedi.

3416 nouveaux cas détectés ont été enregistrés en 24 heures. En moyenne, du 11 au 17 novembre, il y a eu 3939 contaminations quotidiennes soit une baisse de 38% par rapport aux sept jours précédents. Or, après une baisse constante ces dernières semaines, le nombre de tests effectués est lui en train de se stabiliser ces derniers jours, aux alentours de 28.000 tests par jour. Mais la positivité de ces tests, c’est-à-dire le pourcentage de tests positifs parmi tous ceux qui sont réalisés, continue à descendre. Ce taux est à présent de 17,5% à l’échelle nationale, ce qui reste important, et montre qu’en abandonnant les mesures de restriction, les transmissions pourraient repartir très vite.

Il y a eu 313 nouvelles hospitalisations pour cause de Covid-19 enregistrées en 24 heures. Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital continue ainsi de diminuer, et s’établit désormais à 344,3 par jour en moyenne entre le 14 novembre et le 20 novembre, soit une baisse de 29% par rapport à la semaine précédente.

489 patients sont sortis guéris de l’hôpital, ce qui fait que le nombre total de personnes hospitalisées pour le coronavirus continue de reculer et s’élève désormais à 5418 contre plus de 7000 encore le 12 novembre. Cela reste important, mais la diminution commence donc à être appuyée.

Idem aux soins intensifs, où on s’approche doucement du palier des 1200 patients, qui avait nécessité le passage en phase 2B : 1249 lits sont actuellement occupés par des patients Covid contre 1439 encore le 15 novembre. Cela reste trop pour une gestion sereine de ces services, mais la tendance continue à aller dans le bon sens.

Enfin, en termes de décès, il se confirme que le pic a bien été atteint là aussi. 156 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. Du 11 au 17 novembre, 176,9 personnes sont décédées en moyenne chaque jour, ce qui constitue une diminution de 13,8% par rapport à la période de sept jours précédente. 15.352 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique depuis le début de l’épidémie, ce qui fait de notre pays celui qui déplore officiellement le plus de morts du Covid par habitant au monde…

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 17,5% en moyenne à l’échelle nationale, sur la même période de référence. Au total, depuis le début de l’épidémie en mars, 553.680 personnes ont été testées positives au coronavirus en Belgique.