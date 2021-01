Coronavirus en Belgique ce 21 janvier : des contaminations stables et des indicateurs qui restent au vert

3006 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en Belgique ces dernières 24 heures.

Un nombre important, mais qui est toujours plus élevé le jeudi, car il regroupe les cas détectés durant la semaine. Il est toutefois un peu plus élevé que le jeudi précédent (2927 cas détectés) et pourrait s'expliquer par les foyers détectés, et donc le dépistage, dans plusieurs écoles en Flandre, ainsi qu’à Ans en région liégeoise, et du variant britannique dans une maison de repos namuroise.

Le taux de reproduction du virus remonte à 1,03, contre 1,02 la veille. Il reste légèrement supérieur à 1. Comme celui-ci est estimé sur base des hospitalisations, il reste en effet influencé par la brusque hausse des admissions enregistrées de mercredi.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1973 par jour entre le 11 et le 17 janvier, indique jeudi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Malgré cette forte et soudaine hausse, la moyenne reste en diminution de 6% par rapport à la période de sept jours précédente.

141 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Un chiffre moins élevé que celui de ce mercredi 20 janvier (avec 183 nouvelles hospitalisations) et qui nous ramène donc de justesse sous la barre des "moins de 150 nouvelles hospitalisations" que l’on tenait depuis le 29 décembre. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 123, soit une diminution de 2% par rapport à la semaine précédente.

Dans les 3 provinces où cette brusque hausse des admissions s'était manifestée, le nombre de nouvelles hospitalisations est redescendu. C'est particulièrement le cas à Bruxelles, où après avoir enregistré jeudi un pic de 29 admissions pour le 19 janvier, record de 2021, on est repassé à 11 hospitalisations pour le 20 janvier, un chiffre en dessous de la moyenne. Et on observe le même phénomène à Liège et en Flandre occidentale. Pas d'explosion des admissions, donc.

Il y a désormais 1973 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 336 sont en soins intensifs.

18 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures, ce qui fait diminuer cette funèbre moyenne : entre le 11 et le 17 janvier, le virus a fait 48,6 morts par jour, soit une diminution de 11,2%. Ce nombre peu élevé par rapport aux derniers jours compense avec le nombre élevé de 82 décès rapporté hier (mercredi 20 janvier).

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 20.572 personnes sont décédées du Covid 19.