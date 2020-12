Coronavirus en Belgique ce 21 décembre : le nombre d'infections continue à augmenter, surtout dans certaines provinces

2170 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce lundi 21 décembre en Belgique ces dernières 24 heures.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2547 par jour entre le 11 et le 17 décembre, indique lundi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une augmentation de 13% par rapport à la période de sept jours précédente.

Bien sûr, le nombre de tests augmente aussi de 18% sur la même période, mais la stratégie ne vient pas de changer: la reprise de tests pour les contacts à risque, même asymptomatiques, date du 23 novembre. Il est donc possible que le nombre de tests augmente justement parce que le nombre de contaminations, et donc de contact à risque, est à la hausse, et non l'inverse.

L'augmentation est d'ailleurs encore plus marquée dans certaines provinces: elle atteint 20% en Flandre occidentale, 25% en province de Namur, et presque 30% en province d'Anvers! A l'inverse, les chiffres sont en baisse en Hainaut et en Brabant flamand.

Le taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage de tests positifs, continue d'ailleurs à diminuer légèrement, et s'établit désormais à 7,8%. Le taux de reproduction du virus, lui, est estimé à 0,97.

135 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 179, soit une diminution de 3% par rapport à la semaine précédente. Un chiffre encourageant alors que ce nombre moyen d'admissions oscillait entre 180 et 190, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, depuis deux semaines environ.

Il y a désormais 2543 patients hospitalisés pour le covid-19 dans les hôpitaux belges, un chiffre en très légère hausse, mais une hausse habituelle le lundi, lié au fait que les sorties de patients guéris sont moins nombreuses le week-end. Parmi ceux-ci, 544 sont en soins intensifs.

81 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures, ce qui fait stagner cette funèbre moyenne : entre le 11 et le 17 décembre, le virus a fait 92 morts par jour, un nombre qui ne descend plus depuis plus d'une semaine aussi, et reste à un niveau élevé. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 18.626 personnes sont décédées du covid-19, dont près de 9000 lors de la seconde vague. A ce rythme, on aura dépassé début janvier durant cette deuxième vague le nombre de morts enregistrés pendant la première vague de l'épidémie, de mars à juin.