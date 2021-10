Coronavirus en Belgique ce 20 octobre 2021: voici les chiffres

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 10/10 et le 16/10, 3151 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une hausse de 50% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 10/10 et le 16/10, une moyenne de 49.674 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 12% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s'élèvent en moyenne à 79,1 entre le 13/10 et le 19/10. C'est une augmentation de 40% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 947 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 230 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 10/10 et le 16/10, il est de 6,6%, en hausse de 1,5% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd'hui à 1,26. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Décès : entre le 10/10 et le 16/10, 11,1 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 25.797 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.