Coronavirus en Belgique ce 20 octobre 2021: plus de 100 admissions en 24 heures, un pic qu'on n'avait plus atteint depuis la fin mai

Les jours passent et la hausse des chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Belgique continue à s'accélérer.

La moyenne sur les chiffres consolidés, qui est passée au-dessus des 3000 cas par jour, affiche désormais une augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Mais en examinant les chiffres quotidiens des derniers jours, on se rend compte que le bilan du jour affiche en réalité à chaque fois une hausse d'environ 70% par rapport au même jour de la semaine précédente. Tout laisse donc penser que l'augmentation actuelle va continuer à s'accélérer les prochains jours.

La tendance pour les admissions va dans le même sens: une augmentation qui s'accélère de jour en jour. Elle est de 40% sur la semaine, mais avec un pic de 107 admissions enregistré ce mardi (contre 70 la semaine précédente), elle tend ici vers une hausse de 50%. Plus de 100 admissions Covid en un jour, c'est quelque chose qu'on n'avait plus connu depuis la fin mai.

On reste cependant très loin de la situation que l'on connaissait à la même période il y a un an, où on atteignait déjà des pics de plus de 300 hospitalisations par jour. Pour plusieurs experts, on ne connaîtra pas cette fois une vague d'une telle ampleur, mais il faut recommencer à être prudents... et se faire vacciner si on ne l'est pas, car les personnes non vaccinées seront d'autant plus exposées à développer des formes graves de la maladie, à tous les âges.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 10/10 et le 16/10, 3151 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une hausse de 50% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 10/10 et le 16/10, une moyenne de 49.674 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 12% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s'élèvent en moyenne à 79,1 entre le 13/10 et le 19/10. C'est une augmentation de 40% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 947 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 230 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 10/10 et le 16/10, il est de 6,6%, en hausse de 1,5% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd'hui à 1,26. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Décès : entre le 10/10 et le 16/10, 11,1 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 25.797 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.