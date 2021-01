Coronavirus en Belgique ce 20 janvier: brusque hausse des nouvelles hospitalisations, surtout dans certaines provinces

183 nouvelles admissions à l’hôpital pour Covid-19 ont été enregistrées ce mercredi 20 janvier. Ce qui représente une hausse subite et inquiétante des hospitalisations, dans un contexte où les contaminations affichent pourtant une tendance à la baisse.

Les chiffres enregistrés le mercredi sont en fait collectés le mardi, et concernent donc les personnes réellement admises en début de semaine. Ils sont donc naturellement plus hauts que les jours précédents. Mais ici la hausse est spectaculaire. Depuis plusieurs semaines, on restait en effet systématiquement sous le seuil des 150 admissions par jour, et la tendance était à une légère baisse. Il faut remonter au 29 décembre pour retrouver un chiffre si élevé, avec 202 admissions, mais liées à un effet "Noël suivi de week-end".

Cette soudaine hausse n’est pourtant pas généralisée à l’ensemble du pays. En province d’Anvers, par exemple, les 23 admissions enregistrées restent en dessous de la moyenne de la semaine précédente.

Si on observe la provenance de ces admissions, c’est la Flandre occidentale qui se taille la part du lion avec 37 admissions (contre 17 enregistrées il y a une semaine), devant Bruxelles, où 29 hospitalisations ont été enregistrées (contre 25 il y a une semaine). Pour ces deux régions, c’est un "pic" qui n’avait pas encore été atteint en 2021. Rappelons que Houthulst, commune où s’est développé un foyer particulièrement virulent de contaminations au variant britannique, est justement situé en Flandre occidentale

Si on regarde en termes de tendance, la poussée est brusque aussi en province de Liège, où on passe de 13 admissions le 12 janvier à 21 ce 19 janvier, ce qui constitue aussi un pic pour la province en 2021. Une école à Ans y a été fermée après "une propagation exponentielle" parmi les élèves et enseignants. La tendance est également à la hausse en Flandre orientale, mais de façon moins marquée.

Il faudra donc observer attentivement les chiffres des prochains jours pour voir si on n’assiste pas à une reprise de l’épidémie. La moyenne sur une semaine, 123,4 admissions par jour, affiche toujours une très légère diminution de 1%, mais celle-ci pourrait s’envoler si les chiffres restent aussi élevés que ceux enregistrés aujourd’hui.

En raison de l’important nombre de sorties enregistrées après guérison (190), le nombre de lits occupés n’augmente cependant pas. Il s’élève à 1960, dont 360 (-2%) en soins intensifs.

Le taux de reproduction, qui est estimé sur base de ces hospitalisations, repasse par contre au-dessus de 1.

Et le taux de positivité calculé sur une semaine, de 5,2%, affiche toujours une très légère baisse par rapport à la semaine précédente (-0,2%), mais il tend à remonter ces derniers jours.

Ce qui est étonnant, c’est que la tendance des contaminations, elle, est plutôt à la stabilisation, voire à une légère baisse. 1479 nouveaux cas détectés ont été détectés en 24 heures, un nombre assez faible pour un mercredi, ce qui fait que la moyenne repasse en dessous des 2000 contaminations par jour.

Entre le 10 et le 16 janvier, 1988,1 cas de Covid-19 ont été ainsi dépistés en moyenne par jour, soit une diminution de 5% par rapport à la semaine précédente.

82 décès ont aussi été comptabilisés, un nombre assez important en 24 heures. Le coronavirus a ainsi coûté la vie à 49,9 personnes en moyenne par jour entre le 10 et le 16 janvier, soit une diminution de 4,9% par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 20.554 personnes sont décédées des suites du virus.