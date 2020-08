Coronavirus en Belgique ce 2 août : une moyenne de 465 contaminations par jour (+78%), progression importante à Bruxelles

Le nombre moyen d’infections au coronavirus continue d’augmenter et est passé à 465,4 par jour entre le 23 et le 29 juillet, indique dimanche l’Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 78% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre d’infections en Belgique s’élève désormais à 69.402, contre 68.751 samedi. C'est 651 cas rapportés en 24 heures, un nombre qui reste très important.

C'est toujours en province d'Anvers que l'on recense la plus grosse partie de ces nouveaux cas: 1418 en une semaine (+605 par rapport à la semaine précédente), mais le nombre de contaminations est aussi en très forte progression à Bruxelles, où il a plus que doublé (308 cas en une semaine, soit 179 de plus que la semaine précédente). Il faut toutefois rappeler que le nombre de tests a réellement augmenté cette semaine. Sur cette période du 23 au 29 juillet, le nombre de contaminations semble augmenter dans toutes les provinces hormis en Flandre occidentale.

Hausse des moyennes d’hospitalisation et de décès par jour

Le nombre d’admissions à l’hôpital progresse aussi avec une moyenne de 25 par jour (23 samedi) sur une semaine. Un chiffre en progression de 84% par rapport à la semaine précédente. 26 nouvelles hospitalisations ont été rapportées en 24 heures.

Sciensano fait également part d’une moyenne de 2,7 décès par jour, un chiffre assez stable. Quatre nouveaux décès ont été rapportés depuis la veille.

Depuis le début de l’épidémie, 9845 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 en Belgique.