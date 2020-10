Coronavirus en Belgique ce 19 octobre: près de 2500 personnes hospitalisées, dont 412 en soins intensifs

Au total, 2485 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 412 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour lundi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. C'est la situation qu'on connaissait vers le 20 mars, au début du confinement.

257 nouvelles admissions ont eu lieu depuis le bilan communiqué dimanche 18 octobre: c'est un nombre énorme pour un week-end, où on hospitalise traditionnellement moins: il n'y en avait eu que 130 enregistrées la semaine précédente, 87 le 6 octobre, et 36 le 28 septembre. En trois semaines, ce nombre a donc été multiplié par 7. Entre le 12 et le 18 octobre, les hospitalisations ont donc continué leur progression, avec une moyenne de 251,9 admissions quotidiennes (+100%). Ce nombre double donc actuellement tous les 7 jours.

Il y a eu 9138 cas supplémentaires détectés en 24 heures, un nombre qui fait encore gonfler le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 9 et le 15 octobre: il s'élève désormais à 7876 (+79% par rapport à la semaine précédente). Mais ce nombre est sans doute sous-estimé, à cause de l'encombrement dans le dépistage et les tests en laboratoire. Ainsi, après reventilation de ces cas détectés en fonction des dates de diagnostic, on se rend compte qu'il y a eu plus de 12.000 cas diagnostiqués sur la seule journée du 13 octobre dernier...

21 décès supplémentaires ont été recensés. Entre le 9 et le 15 encore octobre, le virus a fait plus de 30 morts en moyenne par jour, contre 16 la semaine précédente, soit une augmentation de 89% des décès sur une semaine.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 10.413 sont décédées du Coviud-19.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 14,7% à l'échelle nationale.