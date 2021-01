Coronavirus en Belgique ce 19 janvier : l'effet "congé" a été plus fort que l'effet "fêtes" et "retour de voyages"

Tous les indicateurs apparaissent enfin au vert dans le tableau de Sciensano ce mardi 19 janvier. Non pas que le nombre de contaminations, seul chiffre dont la moyenne affichait une tendance à la hausse, vient subitement de chuter. Au contraire, cette moyenne monte très légèrement. Mais la comparaison des chiffres consolidés (du 9 au 15 janvier), se fait désormais avec une période qui ne comprend plus de jour férié (du 2 au 8 janvier).

Entre le 9 et le 15 janvier, 2017 cas de Covid-19 ont ainsi été dépistés en moyenne par jour, ce qui constitue une légère diminution de 2%.

L’effet "vacances" semble au final avoir été plus fort que l’effet "fêtes" et "retours de voyage", puisque nous étions avant les fêtes à un niveau de 2500 contaminations par jour en moyenne.

Le seuil fixé par le gouvernement de 800 contaminations par jour pendant 3 semaines semble toutefois impossible à atteindre avant le printemps, et si l’on veut assouplir les règles plus tôt, il faudra modifier ces indicateurs. Une possibilité que le gouvernement aurait évoquée lors d’un précédent Comité de Concertation, sans encore adopter de décision.

Attention, cependant, malgré un nombre de tests toujours important, le taux de positivité de ces tests, qui affiche toujours une baisse sur une semaine, est en train de remonter doucement ces derniers jours, ce qui pourrait indiquer que le virus recommence à circuler un peu plus.

98 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, un nombre équivalant à celui de la semaine précédente. Entre le 12 et le 18 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 116 nouveaux patients chaque jour. Là aussi, c’est une diminution de 9% même si la situation diffère selon les provinces. En Limbourg par exemple, le nombre de patients en soins intensifs est passé de 16 à 36 en dix jours. Et le taux de reproduction du virus remonte à 0,94, contre 0,92 la veille.

A l’échelle du pays, le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s’élève à 1974, dont 369 en soins intensifs. Un nombre légèrement plus élevé que la veille, ce qui est habituel le mardi, à cause du peu de sorties pour guérisons enregistrées le week-end.

37 nouveaux décès ont été rapportés en 24 heures, un chiffre qui continue à diminuer. Le 15 janvier, sur des chiffres en principe consolidés, on a ainsi enregistré 40 décès, soit, si cela se confirme, le plus faible nombre depuis le 18 octobre. Le coronavirus a coûté la vie de 50,3 personnes en moyenne par jour entre le 9 et le 15 janvier, ce qui représente un recul de 7,9% par rapport à la semaine précédente.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 20.472 personnes sont décédées des suites du virus, dont plus de 10.000 lors de la seconde vague.