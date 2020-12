Coronavirus en Belgique ce 19 décembre : le nombre de contaminations continue d'augmenter, plus 15 % que durant la période de sept jours précédente

2835 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures en Belgique. Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 2519 par jour entre le 9 et le 15 décembre, indique samedi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien, soit une augmentation de 15% que durant la période de sept jours précédente. Cette augmentation est alarmante car elle est de plus en plus rapide : lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi, 9% jeudi et 12% ce vendredi.

Avec 182 nouvelles admissions enregistrées jeudi, le nombre de nouvelles hospitalisations continue de stagner : depuis une dizaine de jours, la moyenne oscille entre 180 et 190 admissions par jour. Elle s’établit désormais à 186 par jour entre le 12 et le 18 décembre, ce qui représente une très légère augmentation de 1% par rapport à la semaine précédente.

244 personnes sont aussi sorties guéries de l’hôpital ces dernières 24 heures. Il y a désormais 2618 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 546 sont en soins intensifs.

84 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures. La moyenne tend depuis près d’une semaine à stagner autour des 93 décès quotidiens.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 18.455 personnes sont décédées du Covid 19.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 8,02% à l’échelle nationale pour les 7 derniers jours.