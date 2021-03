Coronavirus en Belgique ce 18 mars : plus de 5000 contaminations en un jour, les chiffres de l’épidémie s’emballent complètement

Plus de 5000 cas de Covid-19 détectés en un jour, alors que les chiffres ne sont pas encore complets, pour ce lundi 15 mars. C’est un chiffre qu’on n’avait plus connu depuis la mi-novembre, deux semaines après le pic de la deuxième vague. Et qui reflète la gravité de la situation de l’épidémie en Belgique : il n’y a cette fois plus de doute, une troisième vague a bien démarré. Reste à la contenir à un niveau acceptable. La bonne nouvelle dans ce cadre, c’est que si les admissions ont elles aussi commencé à grimper, et ce même plus vite que prévu, les décès eux restent stables.

On peut donc espérer que la vaccination des plus faibles permettra un bilan moins macabre que les deux précédentes.

C’est la seule nouvelle positive.

Tous les autres indicateurs indiquent une accélération importante de l’épidémie. Si la moyenne du tableau ne montre qu’une progression de 29%, c’est qu’elle n’inclut justement pas les chiffres de lundi, considérés comme non encore "consolidés". Mais si on compare chaque jour le nombre de cas supplémentaires enregistrés par rapport au même jour de la semaine précédente, la progression est fulgurante, passant en une semaine de 5, puis 30, puis 40, et désormais 49% d’augmentation.

Ce qui veut dire que le temps de doublement des cas est passé en dessous de deux semaines, signe d’une vague exponentielle qu’il va falloir contenir. Raison pour laquelle un Comité de Concertation anticipé est prévu dès ce vendredi, avec un ralentissement des assouplissements au programme.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano